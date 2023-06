Calcio: Materazzi, Terry e Cafu in campo per Vialli, ricavato all’assistenza per bimbi autistici

Giugno 28, 2023

Reggio Calabria, 28 giu. -(Adnkronos) – Le stelle del calcio scendono in campo in memoria di Gianluca Vialli. Domenica 10 settembre alle ore 21, presso lo stadio Granillo di Reggio Calabria, si svolgerà una partita in onore dell’ex calciatore scomparso il 6 gennaio scorso. All’evento, “The Legend Gianluca Vialli”, parteciperanno Ivan Zamorano, Marco Materazzi e Cafu, con molti altri ex calciatori e uomini dello spettacolo. Come John Terry, Vincent Candela, Ernesto Chevanton, Sebastiano Frey, Diego Lugano, Francesco Colonnese, Pierluigi Pardo, il giornalista Biagio Maimone, gli influencer Enzuccio e Le Twins e il campione olimpico Luigi Busà.

A sfidarsi saranno la Nazionale Azzurri di Alessandro Arena e Il Dream Team “The Wine Of The Champions” di Fabio Cordella e daranno vita ad un memorabile evento di solidarietà a favore dei bambini autistici, a cui parteciperanno ex compagni di squadra, attori, cantanti e amici del grande calciatore scomparso. Il ricavato andrà in donazione a We Aut, struttura specializzata nell’assistenza a bambini autistici.