Calcio: Matic salva la Roma dalla sconfitta, con la Salernitana all’Olimpico finisce 2-2

Roma, 22 mag. – (Adnkronos) – Emozionante pari per 2-2 all’Olimpico tra Roma e Salernitana. Granata due volte in vantaggio e due raggiunti dai padroni di casa. Provvidenziali i cambi per i giallorossi con Matic a segnare il definitivo 2-2 all’83’ e Pellegrini sempre nel vivo delle azioni. Un punto che tiene da una parte i giallorossi ancora in vita per una qualificazione Champions, attraverso il campionato. Dall’altro il rammarico, con la penalità appena arrivata alla Juventus, per una vittoria mancata che avrebbe portato il quarto posto a soli due punti.

Diversi i giocatori assenti tra i capitolini, a partire da Dybala: l’argentino non è nemmeno in panchina ed è preservato in vista della finale di Europa League fra 9 giorni a Budapest. Panchina per Mancini, Cristante e Pellegrini con Mourinho che arretra Bove in difesa e lancia Tahirovic-Camara a centrocampo. Si rivedono Smalling, El Shaarawy e Wijnaldum, davanti nuova chance a Belotti mentre il sostituto della Joya è il norvegese Solbakken. Molti i cambi anche per Sousa che rispetto alla sfida contro la Salernitana cambia diversi uomini: ecco quindi Gyomber in difesa, Kastanos esterno di centrocampo nel 3-4-2-1, Bohinen in mezzo e Candreva dietro Piatek.

Proprio Candreva, già decisivo contro l’Atalanta, si inventa un gol incredibile al 12′: lancio di Coulibaly che taglia il campo e pesca l’ex laziale che al volo si coordina e di destro supera Rui Patricio. Giallorossi non particolarmente brillanti, le chances vere arrivano dalla distanza con Zalewski ed El Shaarawy, poi arriverebbe il pari nei minuti di recupero, grazie a Ibanez, ma il Var richiama l’arbitro Colombo che ravvisa un mani di Belotti nello sviluppo dell’azione.

Secondo tempo in cui i cambi fanno la differenza: entra Pellegrini e propizia il pari con una punizione respinta da Ochoa e che trova il sinistro vincente di El Shaarawy in ribattuta: 1-1 al 47′. Salernitana nuovamente in vantaggio al 54′: un rimpallo favorevole serve Dia che da due passi batte Rui Patricio e firma il suo 16° gol in Serie A.

Nel finale è provvidenziale Matic: Corner dalla sinistra battuto da Pellegrini, la difesa respinge e arriva il serbo che carica il destro violento che porta i giallorossi sul 2-2. Nel finale si scaldano gli animi e viene espulso il tecnico granata Sousa.