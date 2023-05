Calcio: Mattarella, ‘Vialli esemplare come atleta e come uomo’

Maggio 23, 2023

Roma 23 mag. (Adnkronos) – La finale di domani sera di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, in queste giornate in cui si vive la tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna, “sarà importante per dimostrare che il calcio e lo sport sono componenti rilevanti della vita italiana, non sono separati dalla vita sociale ma sono all’interno della società e ne avvertono tutti gli aspetti e tutto quello che avviene. Il presidente della Federcalcio Gravina e la guida della Nazionale, Roberto Mancini, mi hanno consegnato la maglia della Nazionale fatta per ricordare Gianluca Vialli, che oltre ad essere esemplare come atleta lo era perchè non ha mai dimenticato di essere consapevole di quello che vi oltre il calcio, oltre lo sport, nella vita sociale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le squadre dell’Inter e della Fiorentina, che domani sera giocheranno la finale di Coppa Italia.