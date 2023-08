Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – Luis Maximiano saluta già la Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato sul proprio sito ufficiale la cessione da parte del portiere in prestito con obbligo di riscatto subordinato a determinate condizioni all’Almeria. Per lui solamente 6 presenze nella passata stagione, di cui 1 in Serie A, 3 in Conference League e 2 in Coppa Italia.