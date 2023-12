Calcio: Mazzarri, ‘con il Braga senza fare calcoli, servirà maggiore attenzione in difesa’

Dicembre 11, 2023

Napoli, 11 dic. – (Adnkronos) – “Bisogna disputare una bella partita. Domani servirà maggiore attenzione sulla fase difensiva, la squadra ora è corta e si sono viste diverse cose che mi sono piaciute, ma serve un po’ di attenzione in più. Su questo ci stiamo concentrando”. Così l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions Legue con lo Sporting Braga. Gli azzurri per passare agli ottavi possono permettersi anche di perdere di misura. “Noi siamo una squadra che non può fare calcoli, dobbiamo fare il nostro gioco e avere un po’ più di equilibrio. Se pensiamo a qualcosa di diverso andiamo incontro a una brutta partita”, aggiunge il tecnico toscano al microfono di Sky Sport prima di parlare dell’eventuale deficit a livello fisico della sua squadra. “Queste valutazioni per serietà nei confronti di chi mi ha preceduto non voglio farle pubblicamente, cerchiamo di far migliorare la squadra e qualcosa secondo me s’è già visto. Cerchiamo di migliorare ancora”.