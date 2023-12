Calcio: Mazzarri, ‘è la quinta partita con episodi arbitrali discutibili, comincio a stancarmi’

Dicembre 29, 2023

Napoli, 29 dic. – (Adnkronos) – “Con tutta questa tecnologia in campo vedo delle cose che non sono concepibili: ormai tante situazioni fallose sono diventate normalità e dopo cinque partite comincio a stancarmi”. Così l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri, al microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 0-0 contro il Monza. “Abbiamo creato sei occasioni da gol senza riuscire a far centro -aggiunge il tecnico toscano-. Non bisogna guardare al passato, bisogna guardare la partita di oggi e ai tanti episodi come i falli su Kvaratskhelia, le ammonizioni mancate per loro e date a noi. Se succedono queste cose è normale perdere punti. E’ un momento nel quale non siamo certamente lucidi, vedi le occasioni di Anguissa, Kvaratskhelia o Gaetano. È la quinta partita in cui ci sono episodi arbitrali discutibili: dopo un po’ comincio a stancarmi”.