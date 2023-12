Calcio: Mazzarri, ‘Osimhen? Domani capirò se è in condizione per giocare dall’inizio’

Dicembre 11, 2023

Napoli, 11 dic. – (Adnkronos) – “Quella di oggi era una giornata di scarico, ha fatto ciò che doveva. Domani ci parlerò e capirò se è in condizione di partire dall’inizio. Oltretutto tra poco c’è anche la Coppa d’Africa, sappiamo che bisognerà farne a meno per un po’ ma abbiamo due giocatori bravi come Raspadori e Simeone”. Così l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri, al microfono di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League con lo Sporting Braga, in merito alla presenza in campo di Victor Osimhen che oggi non si è allenato per andare in Marocco, a Marrakech, dove stasera ci sarà la premiazione del pallone d’oro africano.