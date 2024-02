Calcio: Mazzarri, ‘Osimhen era ai minimi termini, non era il caso di rischiarlo’

Febbraio 17, 2024

Napoli, 17 feb. (Adnkronos) – “Osimhen? A detta sua e dei medici era ai minimi termini con diverse contratture. Penso che dopo la Coppa d’Africa non era il caso di rischiarlo per farlo giocare 20 minuti. Penso che qualsiasi allenatore avrebbe fatto la stessa scelta. Speriamo di averlo ristabilito per la partita con il Barcellona”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri a Dazn, parlando di Victor Osimhen, dopo il pareggio 1-1 in casa con il Genoa. “È solo una speranza averlo per la Champions? Quando sono arrivato era infortunato, poi c’è stata la Coppa d’Africa, speriamo di averlo a disposizione per mercoledì”.