Calcio: Mbappè critica Psg per promo campagna abbonamenti ‘non è Kylian Saint-Germain’

Aprile 6, 2023

Parigi, 6 apr. (Adnkronos) – L’attaccante francese del Psg Kylian Mbappè ha criticato duramente il promo della campagna abbonamenti del club francese per la prossima stagione. Il video promozionale infatti è stato incentrato quasi esclusivamente sull’attaccante, del quale viene riproposta un’intervista in cui racconta il suo senso di appartenenza e l’importanza del sostegno del pubblico parigino. Pochissime le immagini degli altri giocatori, si intravede solo Nuno Mendes, Donnarumma e alcuni giovani cresciuti nel vivaio. “Grande Parigi, Grande Famiglia”, lo slogan ma Mbappè su Instagram è molto critico: “Ho appena partecipato alla campagna di rinnovo abbonamenti per la stagione 23/24. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell’intervista con il mio interlocutore. Sembrava un colloquio di base in una giornata di marketing del club. Non sono d’accordo con questo video pubblicato. Ecco perché mi batto per i diritti di immagine individuali. Il Psg è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo Kylian Saint-Germain. Cordiali saluti”.