Febbraio 28, 2023

Parigi, 28 feb. – (Adnkronos) – “Se vengo in Italia è solo per il Milan”. Così l’attaccante del Psg Kylian Mbappé in un video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, in cui il 24enne francese replica così ad un tifoso che gli chiede di un possibile trasferimento in Italia.