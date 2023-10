Calcio: Melchiorre (Fdi), ‘Italia e Turchia due Paesi uniti da condivisione passioni ed emozioni’

Ottobre 10, 2023

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Ci abbiamo creduto e sperato fino alla fine. Ora è ufficiale: l’Italia ospiterà gli Europei del 2032, insieme alla Turchia. Una grande occasione che ha come obiettivo la valorizzazione del calcio continentale e che avvicina due Paesi, due popoli, nel segno dei valori di amicizia, della cooperazione e della condivisione di passioni ed emozioni legate allo sport. Una notizia che mi riempie particolarmente di gioia visto che lo scorso marzo in seno alla 7ª commissione permanente del Senato, sono stato promotore, come primo firmatario, di una risoluzione a sostegno della candidatura italiana per l’organizzazione di Uefa Euro 2032”. Così Filippo Melchiorre, senatore di Fratelli d’Italia.

“Un atto politico di grande valore – spiega -, perché è stato unanime e trasversale. La risoluzione impegnava il governo a sostenere la candidatura avanzata dalla Figc per l’organizzazione della fase finale dei Campionati europei di calcio 2032, nonché a garantire, conseguentemente, il necessario supporto per il miglioramento delle infrastrutture sportive nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana. Il mio ringraziamento va al ministro dello Sport Andrea Abodi e al presidente della Figc, Gabriele Gravina, che hanno creduto fortemente in questa iniziativa”.

“La scelta sarà fra le dieci location inizialmente indicate dalla Figc sarà determinata dallo stato degli impianti che ospiteranno i match. Ospitare una manifestazione come l’Europeo richiede infatti degli impianti all’altezza della situazione. E se dal punto di vista ambientale e turistico non abbiamo nulla da invidiare ad altri Paesi, anzi sarà complicato scegliere le dieci sedi per l’Europeo senza scontentare nessuno, per quanto riguarda le strutture è noto che l’Italia dispone di stadi vetusti in attesa di essere ristrutturati o ricostruiti. Per questo entro il 2026 si dovranno presentare progetti credibili, con adeguate coperture finanziarie”, conclude Melchiorre.