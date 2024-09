Calcio: Meloni, ‘Schillaci nel cuore degli italiani, buon viaggio campione’**

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Ci lascia un’icona del calcio, un uomo entrato nel cuore degli italiani e degli amanti dello sport nel mondo. Salvatore Schillaci, per tutti Totò, il bomber delle notti magiche di Italia ’90 con la nostra Nazionale. Grazie per le emozioni che ci hai regalato, per averci fatto sognare, esultare, abbracciare e sventolare il nostro Tricolore. Buon viaggio, campione”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.