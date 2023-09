Calcio: Meluso, ‘critiche esagerate, il Napoli si riprenderà e farà un bel percorso’

Settembre 20, 2023

Braga, 20 set. – (Adnkronos) – “Ho sentito parlare di appagamento, di un senso di sazietà, io invece dico che questi calciatori sono di levatura mondiale, hanno qualità tecniche e umane straordinarie e credo che non possano sentirsi appagati. Magari sentiranno un po’ questa responsabilità, ma è una cosa fisiologica. Sono convinto che faremo un bel percorso. La squadra è rimasta la stessa in tante componenti, è ben guidata e ha ottime possibilità di fare grandi percorsi sia in Champions League che in campionato”. Lo dice il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso in merito all’inizio di stagione della squadra azzurra, non in linea con le attese.

“La squadra è rimasta pressoché simile, le critiche sono state esagerate. A Genova è stato fatto un piccolo passo indietro, ma ci sono tanti calciatori di livello internazionale e la squadra, ne siamo certi, si riprenderà”, aggiunge Meluso a pochi minuti dall’inizio del match di Champions League a Braga contro lo Sporting. “L’ambizione è andare più avanti possibile, è un’ambizione legittima per la squadra campione d’Italia che ha vinto lo Scudetto con 16 punti di vantaggio. E’ una squadra da un potenziale elevato, quindi è giusto essere ambiziosi, anche se in Champions League ci sono le migliori squadre d’Europa”.