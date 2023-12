Calcio: Meluso, ‘Elmas andrà via e sarà sostituito’

Dicembre 29, 2023

Napoli, 29 dic. – (Adnkronos) – “Noi lavoriamo sotto traccia. Se uscirà qualche giocatore in una determinata posizione sarà rimpiazzato. Elmas andrà via e sarà tutto ufficiale il 2 gennaio. Sicuramente quindi faremo un’operazione a centrocampo. Poi l’idea è quella di mandare altrove alcuni dei nostri giovani e anche in quel caso eventualmente li sostituiremo”. Così il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, al microfono di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match casalingo con il Monza.