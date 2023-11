Calcio: Meluso, ‘rinnovo Osimhen? Trattativa andata per le lunghe, vedremo strada facendo’

Novembre 8, 2023

Napoli, 8 nov. – (Adnkronos) – “Osimhen è rientrato oggi. Farà degli esami strumentali, questo infortunio prevedeva 5-6 settimane di stop. Cercheremo di averlo in campo il prima possibile. Fiducia per il rinnovo? Ne stiamo parlando da qualche mese, è una trattativa che è andata un po’ per le lunghe: vedremo strada facendo”. Così il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso al microfono di Infinity, prima del match di Champions League contro l’Union Berlino allo stadio ‘Maradona’.