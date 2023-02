Calcio: mercato, Chelsea tenta il colpo Neymar per giugno

Febbraio 16, 2023

Parigi, 16 feb. (Adnkronos) – Il proprietario del Chelsea Todd Boehly ha incontrato l’attaccante del Psg Neymar per discutere di un possibile trasferimento a Stamford Bridge. Il magnate americano ha speso una cifra di oltre 500 milioni di sterline da quando è entrato in carica la scorsa estate. In questo lasso di tempo, sono stati portati 17 nuovi giocatori, anche se i risultati del Chelsea da allora non sono migliorati. Tuttavia, non ci sono segnali che le spese cesseranno presto. E sembra che i piani per un altro grande assalto nel mercato siano stati messi in atto per l’estate. Secondo Le Parisisen Boehly ha recentemente incontrato la superstar del Psg Neymar per discutere di un trasferimento al Chelsea. Il 31enne è al Paris Saint-Germain da quando si è trasferito dal Barcellona nel 2017 per 222 milioni di euro. E’ sotto contratto fino al 2025, e rimane ancora oggi il giocatore più costoso del mondo. Le possibilità del Chelsea, tuttavia, di arrivare al brasiliano potrebbero dipendere da Lionel Messi. L’accordo dell’argentino scade questa estate e non è sicuro che rinnoverà il contratto con il Psg. Tuttavia, se dovesse rimane, il Psg sarebbe apparentemente disposto a trasferirlo per una cifra considerevole, con il Chelsea pronto all’affare.