Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – Danilo D’Ambrosio è vicino a diventare un giocatore della Lazio. I procuratori del difensore e il club biancoceleste sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva con la settimana prossima che potrebbe essere decisiva per la chiusura dell’affare. Il giocatore è attualmente svincolato dopo la decisione da parte dell’Inter di non rinnovare il contratto scaduto lo scorso 30 giugno.