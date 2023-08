Calcio: mercato, il Bayern Monaco non molla la pista Harry Kane

Agosto 8, 2023

Londra, 8 ago. – (Adnkronos) – Il Bayern Monaco non molla la pista che porta a Harry Kane. Nonostante il rifiuto da parte del Tottenham all’ultima offerta dei bavaresi da oltre 100 milioni di euro i campioni di Germania vogliono l’attaccante inglese per rinforzare l’attacco e preparano un ulteriore rilancio. Intanto, sotto la guida del nuovo tecnico Ange Postecoglou, Kane continua a segnare anche in amichevole, come accaduto contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk con un poker. Il rischio di andare via a parametro zero la prossima stagione (il suo contratto scade nel 2024), vuole essere scongiurato da entrambe le parti: ecco perché entro il primo impegno in campionato contro il Brentford del Tottenham, l’attaccante vorrà avere certezze sul proprio futuro: restare in Inghilterra o volare in Germania.