Calcio: mercato, il Milan si ritira dalla corsa per Zaniolo

Gennaio 26, 2023

Milano, 26 gen. – (Adnkronos) – Il Milan si tira fuori nella corsa per Nicolò Zaniolo. Dopo l’offerta da 30 milioni di euro più bonus presentata dal Bournemouth e scadute le 24 ore di tempo chieste per capire la fattibilità dell’operazione, i rossoneri, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno comunicato alla Roma e all’agente del giocatore che non possono pareggiare l’offerta degli inglesi. Nei giorni scorsi, infatti, il Milan stava pensando a una proposta in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League, ma con cifre inferiori rispetto alla richiesta. Visto che l’offerta inglese soddisfa le richieste della Roma, adesso la palla passa a Zaniolo. Il giocatore era lusingato dall’offerta del Milan e avrebbe accettato la destinazione, ma adesso sta riflettendo sulla proposta del Bournemouth, attualmente 18° in classifica in Premier League. Le Cherries hanno messo sul tavolo 30 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Si lavora per convincere il giocatore ad accettare la destinazione.