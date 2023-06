Calcio: mercato Inter, dubbi di Brozovic sull’Al Nassr, la cessione rischia di saltare

Giugno 27, 2023

Milano, 27 giu. – (Adnkronos) – C’è un rallentamento nella trattativa tra l’Al Nassr e Marcelo Brozovic. Nel pomeriggio di lunedì l’Inter e il club saudita avevano trovato l’accordo per il trasferimento del centrocampista croato sulla base di 23 milioni di euro. A mancare, però, è l’ok del giocatore che ha ancora dei dubbi sul trasferimento in Arabia Saudita: il croato, secondo quanto riporta Sky Sport, non avrebbe accettato la proposta di un triennale e avrebbe chiesto un contratto di due sole stagioni a 30 milioni di euro l’anno.

Tutto rimandato, dunque, alla giornata di mercoledì, con gli arabi dell’Al Nassr che si stanno raffreddando. Un altro club interessato a Marcelo Brozovic è il Barcellona. I blaugrana hanno già l’ok del calciatore croato, ma ancora non sono pronti per formalizzare un’offerta: cifre che si aggirano tra i 18 e i 19 milioni per il cartellino e un contratto triennale da 7/8 milioni l’anno per il calciatore.