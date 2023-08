Calcio: mercato Inter, il Tottenham apre al prestito per Tanganga

Agosto 8, 2023

Milano, 8 ago. – (Adnkronos) – Nella lista di difensori che l’Inter valuta, c’è anche il nome di Japhet Tanganga. Seppur non una prima scelta dei nerazzurri, il giocatore del Tottenham viene valutato dalla dirigenza interista. Primi contatti, con la trattativa che non è ancora entrata nel vivo. Contrariamente rispetto al passato, questa volta il club inglese, secondo Sky Sport, apre alla possibilità di una cessione in prestito con diritto di riscatto. L’affare non è ancora entrato nel vivo, come testimoniato dai soli contatti tra Inter e Tottenham registrati nelle ultime ore, ma Tanganga resta un’ipotesi di mercato. Prodotto del settore giovanile del Tottenham, Tanganga è ai margini del progetto degli Spurs. Nell’ultima stagione, appena 7 presenze: 4 in Premier League, 1 in Champions e 2 in FA Cup.