Calcio: mercato, Inter vuole riprendersi Lukaku, per i bookie il Milan può ‘rubarlo’ ai nerazzurri

Luglio 3, 2023

Milano, 3 lug. – (Adnkronos) – E’ derby sul mercato tra Inter e Milan per diversi obiettivi, almeno secondo i bookmaker. Uno dei nomi condivisi dai due club del capoluogo lombardo è quello di Romelu Lukaku, nell’ultima stagione in prestito ai nerazzurri ma nel mirino anche dell’altra sponda della città. Al momento il belga sembra indirizzato verso un ritorno all’Inter, offerto a 1,40 su Stanleybet.it e 1,50 su Goldbet, mentre un clamoroso approdo in casa Milan vale 4,50 la posta. Una permanenza al Chelsea, attuale proprietario del giocatore, si gioca a 6, con l’Atletico Madrid a 15.