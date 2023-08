Calcio: mercato Juve, bloccato Morata in caso di partenza di Kean

Agosto 23, 2023

Torino, 23 ago. – (Adnkronos) – La dirigenza della Juventus è sempre vigile sul mercato. In caso di uscite in attacco, la società bianconera è pronta a operazioni in entrata. Tutto dipende dal futuro di Moise Kean e in caso di partenza del 23enne piemontese la Juve, secondo quanto riporta Sky Sport, ha ‘prenotato’ Alvaro Morata. Per il trentenne spagnolo, cercato in questo mercato anche da Milan e Roma, si tratterebbe del terzo ritorno in bianconero dopo le precedenti esperienze dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022: per lui un totale di 185 presenze e 59 reti.