Calcio: mercato Juve, McKennie verso la cessione al Leeds in prestito con diritto di riscatto

Gennaio 28, 2023

Torino, 28 gen. – (Adnkronos) – Weston McKennie è pronto a indossare la maglia del Leeds. L’operazione è ormai in chiusura e la conferma è arrivata nelle parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Monza: “McKennie non è a disposizione, credo che la società abbia trovato già l’accordo con un altro club -ha detto l’allenatore bianconero in conferenza stampa-. È inutile convocarlo”. Juventus e Leeds, infatti, hanno raggiunto l’accordo verbale: prestito da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato 35 milioni che può diventare obbligo a determinate condizioni. La volontà del club inglese, secondo quanto riporta Sky Sport, è di trasformare il trasferimento in definitivo a fine stagione, o alle condizioni previste o rinegoziandole più avanti. La cessione di McKennie al Leeds sarà il primo movimento di mercato della Juventus nel mese di gennaio. Acquistato ad agosto 2020 dallo Schalke per 4,5 milioni di euro, lo statunitense ha giocato 96 partite con la maglia bianconera. Al Leeds troverà tre connazionali: l’allenatore Jesse Marsch e i compagni di squadra Aaronson e Adams.