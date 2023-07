Calcio: mercato Lazio, si valuta André Silva ma spunta anche la pista Sanabria

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – Potrebbe esserci nuovamente la Serie A nel futuro di André Silva, attaccante portoghese classe 1995 di proprietà del Lipsia. La Lazio, secondo quanto riporta Sky Sport, ha fatto registrare un forte gradimento nei confronti dell’ex attaccante del Milan (41 presenze e 10 gol nella sua avventura in rossonero), che il Lipsia valuta tanto, tra i 15 e i 18 milioni di euro. Toccherà adesso al presidente Claudio Lotito prendere una decisione: se insistere e quindi investire una cifra importante per il portoghese oppure fermarsi e cambiare obiettivo.

Acquistato dal Milan nell’estate del 2017 dal Porto, André Silva ha successivamente giocato con Siviglia, Eintracht Francoforte e dal 2021 con il Lipsia (in due anni ha giocato 95 partite, segnando 26 reti e realizzando 17 assist). Sempre in attacco la Lazio è in attesa di una risposta da Rafaela Pimenta, agente del classe 2003 Marcos Leonardo, dopo la proposta presentata al Santos per il giovane talento brasiliano. Altro nome sul quale lavorano i biancocelesti è Antonio Sanabria (con il Torino si lavora anche per Samuele Ricci) del Torino, scadenza 2024: si proverà a inserire Matteo Cancellieri nell’operazione.