Calcio: mercato Milan, in quota è duello Chelsea-Manchester City per Leao

Marzo 29, 2023

Milano, 29 mar. – (Adnkronos) – Non è un periodo facile per il Milan, ma neanche per Rafael Leao, apparso in ombra nelle ultime uscite in rossonero ma tornato al gol con la nazionale. Il futuro del portoghese, con il contratto in scadenza giugno 2024, resta sempre incerto con le big di Premier League pronte a non farsi scappare l’MVP dell’ultima Serie A. Per i betting analyst di Snai sarà lotta a due tra Chelsea, favorito in quota a 3,50, e Manchester City, offerto a 6,50. Più lontano invece l’approdo al PSG, fissato a 8, mentre vale 10 volte la posta un trasferimento ad altre due formazioni della Premier, Arsenal e Manchester City, stessa quota del Bayern Monaco chiamato a un rinnovo dopo il cambio della guida tecnica. Come riporta Agipronews, poche chance invece per un cambio di maglia interno: si gioca infatti a 25 un clamoroso tradimento che porterebbe Rafael Leao all’Inter mentre il passaggio alla Juventus è visto a quota 50.