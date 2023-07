Calcio: mercato Milan, offerta al Villarreal per Chukwueze, domani visite mediche per Romero

Luglio 5, 2023

Milano, 5 lug. – (Adnkronos) – Tra le priorità del mercato estivo del Milan, oltre al centrocampo, c’è quella di rinforzare l’esterno destro d’attacco. Per il ruolo l’obiettivo è Samuel Chukwueze, nigeriano classe 1999 in scadenza di contratto nel 2024 con il Villarreal. I rossoneri hanno già raggiunto l’intesa contrattuale con il calciatore e nella ultime ore hanno presentato un’offerta al club spagnolo, che non ha ancora dato una risposta. L’eventuale arrivo di Chukwueze, extracomunitario come Daichi Kamada, escluderebbe quello del giapponese (dopo Loftus-Cheek il Milan ha solo uno slot da extra libero): nelle idee attuali del club l’ex Eintracht Francoforte potrebbe non essere più una priorità, visto che proprio Chukwueze viene considerato più adatto al sistema di gioco adottato da Stefano Pioli.

Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo è già definito l’arrivo a parametro zero di Luka Romero: il classe 2004 ex Lazio firmerà un contratto di quattro anni e giovedì si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno l’ufficialità dell’operazione. Non convince del tutto invece il profilo di Adama Traoré, altro svincolato, su cui potrebbe tornare forte la Roma. Capitolo centrocampo: il Milan ha già il sì di Tijjani Reijnders e Yunus Musah, mancano però ancora gli accordi rispettivamente con AZ Alkmaar (si tratta a oltranza, con i rossoneri che vogliono chiudere presto) e Valencia, ma si continua a trattare. Si continua sempre a lavorare per Christian Pulisic con il Chelsea. In attacco continua sempre l’interesse per Alvaro Morata e Gianluca Scamacca.