Calcio: mercato, offerta Man United all’Atletico per Joao Felix

Gennaio 8, 2023

Manchester, 8 gen. (Adnkronos) – Joao Felix potrebbe a breve giocare in Premier League. All’attaccante portoghese è fortemente interessato il Manchester United che avrebbe fatto già pervenire una offerta all’Atletico Madrid, secondo quanto riporta il Sunday Mirror, di 3,4 milioni per il prestito. Offerta rispedita al mittente dal club spagnolo che chiede almeno 10 milioni per il prestito e un obbligo di riscatto fissato a 80 milioni. Lo United ha la necessità di sostituire Cristiano Ronaldo passato all’Al Nassr ma dovrà battere la concorrenza anche dell’Arsenal e alzare l’offerta per la squadra di Simeone che nel 2019 acquistò il giocatore per 126 milioni dal Benfica.