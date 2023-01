Calcio: mercato Roma, in quota Frattesi si avvicina e i bookmaker blindano Zaniolo

Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. – (Adnkronos) – La volontà del calciatore è chiara e anche per bookmaker Davide Frattesi è a un passo dal cambio di maglia. Il centrocampista del Sassuolo sogna di vestire quella della Roma e d’altra parte anche José Mourinho vorrebbe averlo subito a disposizione a Trigoria. Ecco dunque che in quota l’offerta per l’addio del giocatore ai neroverdi scende ai minimi, a 1,85 su Planetwin365. Sul fronte partenze, invece, gli analisti blindano ancora una volta Niccolò Zaniolo, seguito non solo dalle big italiane, ma nelle ultime settimane anche da Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Al momento, però, la partenza del talento giallorosso si gioca a 8 volte la posta. Più incerto invece il futuro di Chris Smalling: in attesa di sciogliere la riserva sulla nuova offerta di contratto della società, il “sì” per il trasferimento del difensore è dato a 3.