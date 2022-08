Calcio: mercato Roma, obiettivo Mady Camara per il centrocampo

Agosto 25, 2022

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – È Mady Camara il giocatore individuato dalla Roma per rinforzare il centrocampo dopo l’infortunio di Georginio Wijnaldum. I giallorossi, come riporta Sky Sport, si sono inseriti nella corsa per il centrocampista guineano di proprietà dell’Olympiacos, nel mirino anche del Monza. La Roma ha presentato una prima offerta con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre i brianzoli offrivano un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Camara ha dato priorità alla Roma che adesso conta di chiudere l’operazione.

Centrocampista centrale classe 1997, Camara è arrivato in Europa nel 2016, acquistato dall’Ajaccio. Due stagioni in Francia prima del trasferimento all’Olympiacos nell’estate 2018. In Grecia ha giocato 181 partite con 19 gol e 13 assist. Lo scorso anno è stato impiegato da Pedro Martins sia come mezzala nel 4-3-3 che in un centrocampo a due nel 4-2-3-1. Camara vanta anche 21 presenze con la nazionale guineana.