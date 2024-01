Calcio: mercato Roma, si avvicina Angeliño dal Galatasaray

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 feb. – (Adnkronos) – La Roma vuole rinforzare la fascia sinistra dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola e ha individuato il profilo giusto nell’ex Manchester City e Lipsia Angeliño. Per il 27enne spagnolo, secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi si sono avvicinati e contano di chiudere la trattativa. Angeliño ha iniziato la stagione al Galatasaray facendo registrare 19 presenze fra campionato e coppe Europee. Alla prossima presenza sarebbe scattato l’obbligo di riscatto a 6 milioni di euro ma i turchi hanno deciso di lasciare il giocatore che deve dunque trovare una nuova sistemazione. Il blitz della Roma spiazza le altri concorrenti in corsa che al momento sono Torino, Marsiglia e Villarreal. Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra le parti. C’è accordo col giocatore e si cerca di definire quello con Lipsia per il prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Roma segue le indicazioni del nuovo allenatore Daniele De Rossi. La scelta di Angeliño è legata all’infortunio di Spinazzola ma anche al cambio modulo adottato con il passaggio alle difesa a 4 e dunque la necessità di reperire esterni di ruolo piuttosto che altri difensori centrali considerando anche il rientro dalla coppa d’Africa di Ndicka e il ritorno a disposizione di Kumbulla. A proposito di esterni poi è tutto fatto per il passaggio di Matias Viña in Brasile al Flamengo. L’uruguaiano aveva iniziato la stagione in prestito al Sassuolo dove ha collezionato 16 partite tra Serie A e Coppa Italia (in totale 1.115 minuti), impreziosite da tre assist. Alla Roma andranno 8,1 milioni di euro. I giallorossi lo avevano prelevato nel 2021 dal Palmeiras.