Calcio: Messi, ‘intollerabile la repressione dei tifosi argentini in Brasile’

Novembre 22, 2023

Rio de Janeiro, 22 nov. -(Adnkronos) – “Questa squadra continua a fare la storia. Una grande vittoria al Maracanà, anche se sarà segnata dalla repressione contro gli argentini ancora una volta in Brasile. Questo non può essere tollerato, è una follia e deve finire subito!”. Così su Instagram il capitano dell’Argentina Lionel Messi dopo la vittoria dell’albiceleste per 1-0 sul Brasile nelle qualificazioni al mondiale 2024, segnata dagli scontri tra i tifosi argentini e la polizia brasiliana, che hanno ritardato di quasi mezz’ora l’inizio del match.