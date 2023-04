Calcio: Messico, arbitro squalificato per 12 giornate dopo una ginocchiata a un giocatore

Aprile 5, 2023

Città del Messico, 5 apr. -(Adnkronos) – L’arbitro Hernandez Gomez è stato squalificato per 12 giornate dopo aver colpito con una ginocchiata il centrocampista Lucas Romero del Leon nel corso della sfida del massimo campionato messicano contro il Club America. Il direttore di gara è un arbitro internazionale e potrebbero arrivare ulteriori sanzioni da parte della Fifa. “Il sig. Fernando Hernández Gómez, primo arbitro della partita, è sanzionato dalla Commissione Disciplinare con una sospensione di 12 giornate per aver violato l’articolo 30 lettera g) del Regolamento Sanzioni FMF – si legge nella nota ufficiale pubblicata dalla Federazione -, per aver tenuto un comportamento violento nei confronti di un giocatore”.

Ma non è l’unico provvedimento adottato dopo il caos del match. Romero, giocatore del Leon, è stato squalificato per due giornate per aver “violato i principi di sportività e fair play nei confronti degli ufficiali di gara”, stessa sanzione a causa di “condotta violenta” comminata agli allenatori delle due squadre, Ortiz e Larcamon. L’episodio è avvenuto nell’ultima giornata di campionato. Durante un’accesa discussione in campo, generata da proteste per un fallo di mano in area, l’arbitro aveva provato a sedare gli animi estraendo i cartellini gialli, ma alla fine era stato lui a perdere la testa: Romero gli si era avvicinato e lui lo aveva colpito con una ginocchiata tra l’incredulità dei protagonisti.