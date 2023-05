Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – “Congratulazioni al Napoli per la vittoria dello Scudetto: un grande traguardo e un titolo meritato”. Il Milan, che ha eliminato il Napoli ai quarti di finale della Champions League, si è complimentato così, via Twitter, con gli azzurri per la vittoria del titolo di campione d’Italia.