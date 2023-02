Febbraio 2, 2023

Milano, 2 feb. – (Adnkronos) – Il Milan non potrà schierare Ismael Bennacer nel derby di domenica prossima. Il centrocampista algerino si è sottoposto oggi ad una risonanza magnetica al bicipite femorale della gamba sinistra, infortunata domenica scorsa contro il Sassuolo, che ha evidenziato una “lesione muscolare di lieve entità” che non gli permetterà di essere in campo al ‘Meazza’ contro l’Inter. Il giocatore verrà ricontrollato la prossima settimana.