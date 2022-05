Maggio 23, 2022

Milano, 23 mag. – (Adnkronos) – L’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi si è affacciato dalla Terrazza dell’Arengario in Duomo, prendendosi l’ovazione dei tifosi rossoneri in attesa dei giocatori che sono ancora sul pulmann scoperto in parata per le vie della città e tra poco arriveranno in piazza Duomo. Con Berlusconi c’è anche l’ex ad Adriano Galliani.