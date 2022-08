Agosto 1, 2022

Milano, 1ago. – (Adnkronos) – Al via l’avventura in rossonero di Charles De Ketelaere. Il 21enne belga partirà nel tardo pomeriggio da Oostende e arriverà a Milano prima di cena: martedì le visite mediche e la firma sul contratto. L’operazione per il trasferimento del trequartista dal Bruges al Milan è da 36 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale sulla futura rivendita.