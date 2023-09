Calcio: Milan, esami ok per Giroud, nessun infortunio grave

Settembre 8, 2023

Milano, 8 set. – (Adnkronos) – Sospiro di sollievo in casa Milan. L’infortnio patito ieri sera con la maglia della Nazionale da Olivier Giroud non è particolarmente grave. L’attaccante rossonero, nel corso di una azione di gioco, ha appoggiato male il piede sentendo subito dolore. Pochi secondi dopo ha provato a continuare, prima di accasciarsi a terra e chiedere il cambio. Gli esami ai quali si è sottoposto oggi non hanno evidenziato un infortunio di grave entità, ma l’attaccante farà comunque rientro a Milanello in via precauzionale.