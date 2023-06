Calcio: Milan, Franco Baresi incontra gli studenti cinesi dell’Iccf Academy

Giugno 1, 2023

Milano, 1 giu. – (Adnkronos) – Una lunga chiacchierata con oltre 150 ragazzi cinesi per parlare di calcio, di resilienza e di come sia importante non abbandonare mai i propri sogni. Franco Baresi, storica bandiera del Milan e campione della Nazionale azzurra, il 25 maggio scorso ha presentato a Milano il suo libro-autobiografia, “Libero di sognare” (ed. Feltrinelli) davanti agli studenti dell’Academy di Italy China Council Foundation-ICCF, arrivati nel nostro Paese grazie al progetto governativo Marco Polo e Turandot per imparare l’italiano prima di iniziare il loro percorso di studi nelle universita tricolori. E ieri, per una ventina di loro, si sono aperte le porte di Casa Milan.

Franco Baresi e un personaggio che non ha bisogno di presentazioni per il pubblico italiano e per moltissimi stranieri ma il discorso cambia quando ad occupare le sedie in platea sono ventenni nati e cresciuti in Cina. Per questo motivo l’incontro nella sede di Forma Terziario (dove i ragazzi fanno quotidianamente lezione) e stato preceduto da appuntamenti dedicati, organizzati dai docenti dell’Academy: gli studenti hanno letto il libro insieme alle professoresse, hanno conosciuto la storia del mitico Numero 6 rossonero, hanno preparato le domande da rivolgergli durante l’incontro e hanno realizzato delle composizioni – naturalmente in italiano – sui temi del libro. Un lavoro preparatorio che ha permesso ai partecipanti di seguire una presentazione tutta in italiano, condotta dal Direttore dell’Academy Francesco Boggio De Ferraris, e di interagire in questa lingua con l’autore, rivolgendogli domande sui suoi sogni da giovane, sulle difficolta incontrate e su come superarle.

Al termine della presentazione e delle domande sono stati chiamati gli autori dei venti componimenti meglio riusciti, secondo la giuria delle docenti. Per loro e stata l’occasione per una foto di gruppo insieme al campione e una in particolare, autrice del testo considerato migliore tra tutti, ha avuto il privilegio di avere in regalo una maglia autografata direttamente dalle mani del campione. Per tutti gli altri, alcuni dei quali muniti di magliette e bandiere rossonere, non e comunque mancata la possibilita di farsi firmare il libro direttamente dall’autore e farci una foto insieme. Per i selezionati ieri si sono aperte le porte di Casa Milan. La piccola delegazione di studenti cinesi e stata accompagnata in visita nella sede del club, dove alcuni responsabili li hanno guidati alla scoperta della storia e delle vittorie dell’AC Milan. Ad accoglierli, nella sala delle coppe, insieme a Franco Baresi, un altro ex campione rossonero, Daniele Massaro. Un’esperienza sicuramente indimenticabile e una storia da raccontare alle loro famiglie in Cina.