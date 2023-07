Calcio: Milan, ‘grazie a Tonali per i tre anni splendidi vissuti insieme’

Luglio 3, 2023

Milano, 3 lug. – (Adnkronos) – “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali al Newcastle United FC. Il Club ringrazia il centrocampista per i tre anni splendidi vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”. Così il Milan, con una nota sul proprio sito web, ufficializza la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. “Si conclude dunque ufficialmente l’avventura del centrocampista con la maglia rossonera, con la quale ha vinto, da protagonista, lo scudetto nella stagione 2021/2022. In totale, nei tre anni al club di via Aldo Rossi, Tonali ha messo insieme 130 presenze, tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions ed Europa League, segnando 7 gol”, conclude il club rossonero.