Calcio: Milan, Hernandez e Calabria a parte ma saranno a disposizione contro il Sassuolo

Gennaio 26, 2023

Milano, 26 gen. – (Adnkronos) – Theo Hernandez e Davide Calabria hanno svolto un lavoro personalizzato nell’ultima sessione di allenamento. Il francese, aveva saltato la trasferta dell’Olimpico a causa di un fastidio muscolare, mentre il capitano dei rossoneri ha subìto una forte contusione in un contrasto di gioco. Per entrambi, però, si è trattato di un lavoro propedeutico a tornare in gruppo già a partire da domani, venerdì, a due giorni dal match contro il Sassuolo. Partita per la quale entrambi saranno a disposizione, così come Ballo Toure che dovrebbe tornare tra i convocati di Pioli.

Diversa la situazione per quanto riguarda Fikayo Tomori, uscito per un infortunio a Roma: per il difensore la diagnosi è stata di una lesione muscolare alla gamba sinistra. Previsto un nuovo controllo nei prossimi giorni, ma è improbabile che il difensore riesca a essere in campo per il derby, in programma il 5 febbraio. Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic e Mike Maignan: lo svedese prosegue il percorso di recupero dello, tornato ad allenarsi a Milanello con la palla, mentre il portiere francese punta al rientro per il match di Champions League contro il Tottenham previsto per il 14 febbraio.