Calcio: Milan, i fischi di San Siro fanno tremare Pioli, crolla la quota dell’esonero

Novembre 6, 2023

Roma, 6 nov. – (Adnkronos) – La clamorosa sconfitta interna contro l’Udinese ha ufficialmente aperto la crisi del Milan, e complicato ancora di più la posizione di Stefano Pioli. Gli ultimi trenta giorni, tra campionato e coppe, hanno visto i rossoneri vincere una sola volta, tra le polemiche di Marassi contro il Genoa, ottenendo poi tre sconfitte e due pareggi: numeri che hanno portato i rossoneri dalla prima alla terza posizione in Serie A a 6 punti dall’Inter, e complicato nettamente il percorso in Champions League. Risultati scadenti che hanno provocato anche il malcontento dei tifosi, che hanno fischiato sonoramente la squadra al triplice fischio della sfida contro l’Udinese. Situazione che rende l’esonero di Pioli un’opzione sempre più concreta: secondo i betting analyst di Sisal e Snai, infatti, questa eventualità paga rispettivamente 2,20 e 2,75 volte la posta, per una quota dimezzata rispetto alla scorsa settimana.