Calcio: Milan, Ibrahimovic torna ad allenarsi in gruppo

Aprile 20, 2023

Milano, 20 apr. – (Adnkronos) – Dopo la giornata di riposo concesse dall’allenatore Stefano Pioli in seguito al passaggio in semifinale di Champions League, il Milan è tornato ad allenarsi oggi pomeriggio. Era presente anche Zlatan Ibrahimovic: ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo, partecipando anche alla partitella nel finale. Pertanto a circa un mese dall’infortunio muscolare subito con la Nazionale svedese, Ibrahimovic è tornato a disposizione di Pioli. Sarà importante capire come reagirà il fisico dell’attaccante a questo carico di lavoro per vedere se potrà tornare tra i convocati per la sfida contro il Lecce, in programma domenica 23 aprile a San Siro.