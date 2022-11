Calcio: Milan, inaugurato tre nuove accademie internazionali in India

Novembre 30, 2022

Milano, 30 nov. – (Adnkronos) – Si è tenuta in India la cerimonia inaugurale dei tre nuovi presidi di AC Milan International Academy nello stato federale del Kerala, lanciati in collaborazione con Calicut Sport City LLT. Presso il Crowne Plaza Hotel di Kochi, città situata nel distretto di Ernakulam che ospiterà uno dei presidi, una delegazione del Club, alla presenza di Christian Panucci, ex difensore due volte campione d’Italia e una d’Europa con i rossoneri tra il 1993 e il 1997, ha infatti incontrato le istituzioni, i partner e la stampa locale prima di trasferirsi presso il Maharaja’s College Stadium per la tradizionale cerimonia del taglio del nastro.

Già presente in Asia con presidi strutturati in Cina, Giappone, Kuwait e Vietnam, il Milan mette a disposizione delle sue Academy la propria esperienza e tradizione, condividendo senza riserve la sua metodologia tecnico-organizzativa per contribuire al radicamento di una sana cultura sportiva, che supporti le iniziative di avviamento allo sport dedicate ai più giovani.

L’Official Academy Head Coach Alberto Lacandela, attraverso l’utilizzo del Metodo Milan, coordinerà e formerà con passione e competenza lo staff tecnico delle tre Academy di Ernakulam, Kozhikode e Malappuram, le quali proporranno un progetto formativo che coinvolgerà attivamente ragazze e ragazzi dai 5 ai 18 anni, offrendo loro una proposta tecnica d’élite per accompagnarli nella propria crescita sportiva e personale.

“Siamo lieti di inaugurare tre nuovi presidi di AC Milan International Academy in India, un territorio strategico per il Club, con grandissime prospettive di crescita e una fanbase rossonera che supera i 64 milioni di sostenitori -ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan-. Si tratta di un’ulteriore testimonianza della volontà del Milan di proporsi come punto di riferimento tanto all’esterno quanto all’interno dei propri confini nazionali e di investire sulle future generazioni in campo come fuori, in linea con i valori che definiscono il Dna del nostro Club”.

“La decisione di una società italiana come il Milan di aprire una serie di Academy in Kerala è segno di grande lungimiranza -ha sottolineato Luigi Cascone, Vice Console Generale d’Italia a Mumbai-. L’India è tra i paesi con i tassi di crescita più alti al mondo e quasi un miliardo e mezzo di abitanti con un’età media di 28 anni. Però, il calcio che ho visto oggi qui a Kochi e che hanno visto le decine di famiglie e autorità venute ad assistere all’inaugurazione, non è solo business. Anzi, è soprattutto valori, come quello dell’amicizia, del lavoro di squadra e del rispetto reciproco. Valori di cui andiamo orgogliosi come italiani e che oggi sono i veri protagonisti di questa giornata”.

“Abbiamo scelto il Milan per la qualità del progetto che propone – ha detto Milan Baiju, Presidente di Calicut Sport City LLP e partner ufficiale delle Academy – e siamo certi che attraverso questa collaborazione potremo far crescere ulteriormente la qualità del calcio in Kerala”.