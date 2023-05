Calcio: Milan-Lazio, tra i biancocelesti c’è Zaccagni dal 1′, tra i rossoneri gioca Messias

Maggio 6, 2023

Milano, 6 mag. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, in campo alle 15 allo stadio ‘Meazza’ nel primo anticipo del sabato della 34/a giornata di Serie A. Sarri recupera Zaccagni e conferma Luis Alberto in mediana. Pioli opta per un cambio rispetto all’undici abituale: dentro Messias a destra in attacco al posto di Brahim Diaz. Questi gli 11 iniziali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.