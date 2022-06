Giugno 27, 2022

Milano, 27 giu. – (Adnkronos) – Divock Origi è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa. Per il 27enne belga domani sono in programma le visite mediche e la firma con il Milan. L’accordo tra il club campione d’Italia e il giocatore (che arriva a parametro zero) è stato trovato nelle scorse settimane. In casa rossonera sono ore calde anche per l’imminente annuncio del rinnovo di contratto del direttore tecnico Paolo Maldini e e del direttore sportivo Frederic Massara.