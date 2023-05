Calcio: Milan, stagione finita per Bennacer

Maggio 11, 2023

Milano, 11 mag. – (Adnkronos) – Il Milan perde Ismael Bennacer per il finale di stagione. Il centrocampista rossonero è uscito ieri sera poco dopo il quarto d’ora nella semifinale di Champions League con l’Inter già avanti 2-0, per un dolore al ginocchio destro. Gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia. Si tratta di un infortunio molto serio perché il problema è alla cartilagine e i tempi di recupero verranno valutati solo dopo l’operazione, in programma venerdì o sabato ma non saranno in ogni casa inferiori ai 2-3 mesi.