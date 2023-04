Calcio: Milan, tutti a disposizione per il match con il Napoli, torna anche Kalulu

Aprile 12, 2023

Milano, 12 apr. – (Adnkronos) – Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in vista della sfida di questa sera contro il Napoli, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, ha diramato la lista dei convocati. Torna a disposizione anche Pierre Kalulu. Sono assenti soltanto i giocatori non presenti in lista Uefa. Questo l’elenco completo. Portieri: Mirante, Maignan. Difensori: Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi. Centrocampisti: Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers. Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud.