Calcio: Milan vicino a Pellegrino, presidente Platense in Italia per chiudere la trattativa

Agosto 18, 2023

Milano, 18 ago. – (Adnkronos) – Aumentano sempre più le possibilità di vedere Marco Pellegrino indossare la maglia del Milan nella prossima stagione. Secondo Sky Sport il club rossonero è pronto a muovere passi importanti per portare in Italia il 21enne argentino, aggiungendo così una nuova opzione al reparto arretrato di Stefano Pioli. Come riportano anche in Argentina, il presidente dell’Atletico Platense è atteso nelle prossime ore a Milano dove incontrerà il Milan e proverà a chiudere l’affare. La richiesta del club argentino per Pellegrino è di circa 5 milioni di euro.