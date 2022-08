Calcio: Milenkovic, ‘emozionato e felice per il rinnovo, ringrazio società e tifosi’

Agosto 11, 2022

Firenze, 11 ago. – (Adnkronos) – “Vorrei fare un passo indietro, all’anno scorso: venivamo da due stagioni difficili ma io e la società non eravamo convinti di lasciarci. Ho chiesto alla società il progetto, ho visto che c’era e l’arrivo di Italiano è stato fondamentale. Ho capito che c’erano grandissime ambizioni. La conferma del mister era importante per me e oltre a questo anche i tifosi sono stati fondamentali, mi hanno dato tanto affetto. Anche la società ha fatto un grandissimo lavoro per trattenermi qua: sono davvero felice ed emozionato”. Queste le parole di Nikola Milenkovic in conferenza stampa dopo il rinnovo con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027.

“Ora voglio raggiungere la Champions League -aggiunge il 24enne difensore serbo-. Questo è il nostro obiettivo, lo abbiamo in testa e vogliamo raggiungerlo il prima possibile. Adesso mi sento un leader di questa squadra, ho fatto una scelta importante per il mio futuro ma ho capito che questa decisione è quella che dentro di me ho voluto di più”.